Орешкин назвал ключевой фактор нестабильности в мире

28 апреля 2026 в 11:50

Орешкин: санкции Запада являются ключевым фактором нестабильности в мире

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Санкции, вводимые странами Запада, стали главным источником глобальной нестабильности, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия». По его словам, которые приводит РИА Новости, Запад с помощью ограничений пытается удержать ускользающее доминирование в мировой экономике.

Количество активных санкций, которые западные экономики применяют, — это как раз ключевой фактор той неопределенности, которая сейчас есть, — отметил Орешкин.

Орешкин обратил внимание, что в 2022 году западные страны ввели жесткие ограничения против российской финансовой системы, надеясь нанести ей серьезный ущерб. Однако, подчеркнул он, эти планы провалились — эффект оказался нулевым. Россия перестала оплачивать дорогие услуги западной системы и выстроила новые механизмы, а валюты «Большой семерки» полностью вытеснены из финансовых потоков российской экономики.

Ранее выяснилось, что Евросоюз вводит полный запрет на российские решения для перевода и обмена криптовалюты. Ограничение коснется всех поставщиков и платформ, которые были созданы в России. ЕС также запрещает любую поддержку в развитии цифрового рубля. Отмечается, что для обхода санкций Евросоюза теперь запрещены неттинговые трансакции с российскими агентами.

