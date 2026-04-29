Американист раскрыл, какой сигнал Карл III послал Трампу в Конгрессе США

Король Великобритании Карл III в своей речи в американском конгрессе намекнул президенту США Дональду Трампу, что тот должен «поумерить свои амбиции», выразил мнение в беседе с NEWS.ru американист Малек Дудаков. Он напомнил, что монарх упомянул в выступлении Великую хартию вольностей.

Карл III, выступая в Конгрессе США, не раз тонко, язвительно «проходился» по Трампу. Например, вспомнил о Великой хартии вольностей, упомянув, что она 160 раз фигурировала в решениях Верховного суда США и использовалась для ограничения президентских полномочий. Как раз сейчас демократы пытаются ограничить полномочия Трампа. И это понятный намек: Трамп должен поумерить свои амбиции, — отметил Дудаков.

Карла III отправили в США неслучайно, убежден политолог. Лондон попытался использовать его как «таран» против администрации Трампа, уверен он.

Здесь даже важнее не столько контакты короля с Трампом, сколько с американским политическим классом в целом. Карл III в данном случае выражает точку зрения, которая ближе либеральной части американского истеблишмента, — пояснил собеседник.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов отметил, что у Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера существует серьезное идеологическое расхождение. Поэтому поездка Карла III в США могла быть попыткой отодвинуть разногласия на задний план.