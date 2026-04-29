Представитель США в Киеве покидает свой пост из-за Трампа FT: глава посольства США в Киеве Дэвис подала в отставку из-за споров с Трампом

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис, совмещающая этот пост с должностью посла на Кипре, покинет свой пост и закончит дипломатическую карьеру. Причиной стали разногласия с администрацией Дональда Трампа, в частности сокращение поддержки Киева, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Дипломат с почти 30-летним стажем, по данным журналистов, глубоко разочарована политикой Белого дома в отношении Украины. Она намерена оставить пост через две недели.

Дополнительным ударом для нее стало то, что о назначении бизнесмена и спонсора Республиканской партии Джона Бреслоу новым послом США на Кипре она узнала из прессы, а не от руководства. Ее расстроило, что речь шла о ее собственном «втором» посте. Дэвис заняла должность поверенной в делах США на Украине в мае 2025 года. Послом на Кипре она работает с 2023 года.

