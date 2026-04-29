Что делать тем, чьи родственники страдали от рака: четыре важных шага

Диагноз «рак» у близкого человека — это не только тяжелое эмоциональное испытание, но и повод всерьез задуматься о собственном здоровье. Генетическая предрасположенность, общие привычки питания, образ жизни — все это может связывать членов семьи и с медицинской точки зрения. Однако паника не принесет пользы: гораздо важнее выстроить грамотную стратегию профилактики и наблюдения за своим здоровьем. NEWS.ru пообщался с врачом-онкологом Виолеттой Пурцхванидзе, которая рассказала, какие шаги помогут минимизировать риски и сохранить спокойствие.

Шаг № 1: Проанализировать семейную историю болезни

Первым делом стоит собрать максимально полную информацию о заболеваниях родственников. Важно зафиксировать не только случаи рака, но и другие хронические болезни, возраст, в котором они проявились. Эта информация станет основой для разговора с врачом. Чем детальнее картина, тем точнее специалист сможет оценить индивидуальные риски. Не стоит ограничиваться только ближайшими родственниками — данные о болезнях бабушек, дедушек, теть и дядь тоже имеют значение.

Шаг № 2: Обратиться к врачу и обсудить персональные риски

Следующий шаг — визит к терапевту или онкологу. Вооружившись данными о семейной истории, можно обсудить:

— какие виды рака наиболее вероятны в вашем случае;

— с какой периодичностью нужно проходить обследования;

— какие анализы и скрининги необходимы в первую очередь.

Врач может назначить генетический анализ на мутации, связанные с онкологией (например, BRCA1 и BRCA2 при риске рака молочной железы). Не стоит откладывать этот разговор — лучше узнать о возможных проблемах заранее, чем столкнуться с проблемой на поздней стадии.

Шаг № 3: Скорректировать образ жизни

Генетика — лишь часть пазла. Образ жизни во многом определяет, реализуется ли предрасположенность в заболевание. Если в семье были случаи рака, особенно важно:

— отказаться от курения и ограничить контакт с табачным дымом;

— контролировать питание — увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, снизить потребление красного мяса, сахара, соли, фастфуда и полуфабрикатов;

— обеспечить регулярную физическую активность — даже умеренные нагрузки (прогулки, плавание, йога) снижают риск развития многих заболеваний;

— следить за весом — ожирение связано с повышенным риском рака кишечника;

— ограничить употребление алкоголя;

— отказаться от посещения солярия.

Эти меры не гарантируют стопроцентной защиты, но существенно снижают общие риски.

Шаг № 4: Регулярно проходить скрининги и обследования

Если в семье были случаи заболевания, стандартные рекомендации по скринингу могут быть скорректированы:

— маммография для женщин с семейной историей рака молочной железы может начинаться раньше 40 лет;

— колоноскопия при риске рака кишечника может проводиться каждые три — пять лет вместо 10;

— УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, гинекологические обследования — все это должно стать частью регулярного мониторинга здоровья;

— анализ крови на онкомаркеры (при наличии показаний) помогает выявить отклонения на ранних стадиях.

Важно не игнорировать даже незначительные симптомы — любые изменения в организме (необъяснимая потеря веса, утомляемость, боли, изменения на коже) должны стать поводом для визита к врачу.

Часто люди отказываются посещать специалиста, списывая недомогание на усталость или другие причины. Либо срабатывает механизм избегания — человек не хочет сталкиваться с пугающей реальностью и нарочно откладывает обследование. Однако нужно помнить, что большинство видов рака развиваются годами, поэтому крайне желательно выявлять все на ранних этапах. Исключение составляют разве что опухоли головного мозга, где симптомы развиваются быстро из-за давления на жизненно важные органы. При этом соблюдение простых, но важных правил позволяет существенно снизить риски для здоровья.

