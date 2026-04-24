Найдена необычная причина рака кишечника у молодежи Биолог Хосе Сеоане: гербицид пиклорам может вызывать рак кишечника у молодежи

Химическое средство для борьбы с сорняками пиклорам может вызывать рак кишечника у молодежи, заявил биолог Хосе Сеоане в беседе с изданием Business Insider. По его словам, неожиданное объяснение роста онкологии среди людей младше 45 лет ему удалось найти в ходе исследования.

Новое исследование предполагает, что рост числа случаев рака толстой кишки у молодых людей может быть связан с распространенным гербицидом. <…> Пиклорам используется во всем мире для уничтожения древесных растений и кустарников, — говорится в материале.

Ученый рассказал, что вместе с коллегами исследовал больные раком клетки кишечника, определяя различные факторы риска. Среди них оказались курение, нехватка клетчатки и ожирение. Гербицид пиклорам также оказался одной из возможных причин.

Издание отметило, что исследование не доказывает прямую зависимость между гербицидом и раком кишечника. Для уверенного ответа на этот вопрос, пишут журналисты, потребуется больше наблюдений.

