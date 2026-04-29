Минкультуры проверило культовый сериал на соответствие ценностям Минкультуры проверило сериал «Метод-3» после обращения одного из россиян

Министерство культуры Российской Федерации провело проверку третьего сезона сериала «Метод» на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Основанием для изучения послужило обращение конкретного гражданина, поступившее в ведомство в установленном порядке.

По итогам экспертизы Минкультуры выдало заключение, которое затем стало причиной удаления сериала из двух крупнейших онлайн-кинотеатров страны. В пресс-службе Минкультуры уточнили, что оценочное заключение было выдано в строгом соответствии с порядком, утвержденным приказом ведомства.

В результате Роскомнадзор потребовал прекратить демонстрацию многосерийного фильма на платформах «Кинопоиск» и «Иви». По заключению, в нем присутствуют материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

«Метод» — российский триллер-расследование о работе следователя Родиона Меглина, главную роль в котором исполняет Константин Хабенский. Первый сезон проекта вышел в 2015 году, второй — в 2020-м, а премьера третьего, вызвавшего столь бурную реакцию, состоялась в ноябре 2025 года.

Ранее «Кинопоиск», «Иви» и видеосервис Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей. Их обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).