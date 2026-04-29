Путин пригласил иностранного лидера с визитом в Москву Путин пригласил президента Конго на третий саммит «Россия — Африка» в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил главу Республики Конго Владимир Путин Дени Сассу-Нгессо на третий саммит «Россия — Африка» в Москву, передает пресс-служба Кремля. Также он поблагодарил коллегу за активное участие в предыдущих мероприятиях.

Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках. Благодарны Вам за то, что Вы принимали активное участие в саммитах «Россия — Африка». И мы сейчас готовим осенью этого года третий саммит. Рассчитываем на Ваше личное участие и приглашаем Вас в Москву, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Зеленой гостиной Кремля стартовали переговоры Путина и Сассу-Нгессо. Встреча проходит в узком составе в рамках государственного визита конголезского лидера в Российскую Федерацию. В частности, главы государств намерены детально обсудить перспективы дальнейшего развития дружественных связей и сотрудничество в различных сферах. В повестку также включен обмен мнениями по наиболее острым темам региональной и международной политики.