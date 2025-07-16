Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Тришкина

Судейская коллегия дала разрешение на возбуждение уголовного дела о причинении вреда здоровью в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сообщает ТАСС. Его подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

ВККС решила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина удовлетворить. Дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина по п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия), — говорится в решении ВККС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина. Судью подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести (пункты «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже СМИ выяснили, что поводом для запроса на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина послужил инцидент на дороге. Судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию, но тот сначала согласился, а потом нанял адвоката и запросил огромную сумму, которую Тришкин внести не смог, ввиду чего урегулирование дела не состоялось.