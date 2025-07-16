Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:26

Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против Тришкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судейская коллегия дала разрешение на возбуждение уголовного дела о причинении вреда здоровью в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, сообщает ТАСС. Его подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

ВККС решила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина удовлетворить. Дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина по п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия), — говорится в решении ВККС.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина. Судью подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести (пункты «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже СМИ выяснили, что поводом для запроса на возбуждение уголовного дела в отношении Тришкина послужил инцидент на дороге. Судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию, но тот сначала согласился, а потом нанял адвоката и запросил огромную сумму, которую Тришкин внести не смог, ввиду чего урегулирование дела не состоялось.

судьи
уголовные дела
ВККС
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.