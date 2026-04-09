09 апреля 2026 в 11:29

В Верховном суде произошли важные перестановки

ВККС одобрила отставку замглавы Верховного суда Иваненко

Юрий Иваненко Юрий Иваненко Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Юрий Иваненко ушел в отставку, передает ТАСС. Его отставку приняла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

Иваненко стал судьей Верховного суда в 2015 году, а в 2020-м возглавил третий судебный состав судебной коллегии по экономическим спорам. В июле 2024 года он был назначен заместителем председателя Верховного суда РФ и одновременно председателем этой же судебной коллегии.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов попросил прокуратуру подать антикоррупционный иск в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Основанием стали выявленные активы, не соответствующие задекларированным доходам.

До этого Краснов на совещании судей с участием президента России Владимира Путина заявил, что жесткая и принципиальная борьба с коррупцией будет оставаться приоритетом без компромиссов. Он подчеркнул, что в данных вопросах недопустимы двойные стандарты.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

