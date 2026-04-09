В Верховном суде произошли важные перестановки

Заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Юрий Иваненко ушел в отставку, передает ТАСС. Его отставку приняла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ.

Иваненко стал судьей Верховного суда в 2015 году, а в 2020-м возглавил третий судебный состав судебной коллегии по экономическим спорам. В июле 2024 года он был назначен заместителем председателя Верховного суда РФ и одновременно председателем этой же судебной коллегии.

Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов попросил прокуратуру подать антикоррупционный иск в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Основанием стали выявленные активы, не соответствующие задекларированным доходам.

До этого Краснов на совещании судей с участием президента России Владимира Путина заявил, что жесткая и принципиальная борьба с коррупцией будет оставаться приоритетом без компромиссов. Он подчеркнул, что в данных вопросах недопустимы двойные стандарты.