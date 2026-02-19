Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:23

Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции

Краснов заявил о невозможности компромиссов в борьбе с коррупцией

Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Любые проявления коррупции будут пресекаться жестко и принципиально, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на совещании судей с участием президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что в вопросах противодействия коррупции недопустимы компромиссы и двойные стандарты, передает пресс-служба Кремля.

Отдельного акцента заслуживает абсолютная непримиримость к любым проявлениям коррупции и местничества. Они будут пресекаться жестко и принципиально. Компромиссы и двойные стандарты здесь невозможны, — сказал Краснов.

Ранее глава ВС заявил, что кадровые изменения, произошедшие на некоторых значимых должностях в судебной системе, не подразумевают утрату преемственности. По его словам, такое решение призвано повысить эффективность работы.

До этого Краснов совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург. В ходе нее он проверил организацию строительства нового здания высшего судебного органа. Председатель Верховного суда оценил темпы работ, а также поручил уточнить график строительства и внести коррективы в план.

Россия
суды
Игорь Краснов
коррупция
Владимир Путин
