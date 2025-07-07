Раскрыта причина, из-за которой судье Тришкину грозит уголовное дело

Инцидент на дороге послужил поводом для запроса на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, передает РИА Новости. Он извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию, но тот сначала согласился, а потом нанял адвоката и запросил огромную сумму, которую Тришкин внести не смог, ввиду чего урегулирование дела не состоялось.

Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей, — говорится в материале.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такое решение приняли в Гарнизонном военном суде в рамках дела о взяточничестве и мошенничестве.

Кроме того, в 235-й гарнизонный военный суд было направлено уголовное дело в отношении пяти участников крупной аферы с земельными участками Минобороны РФ в Новой Москве и Московской области. В списке фигурантов значится бывший старший помощник московского городского военного прокурора по безопасности Игорь Почапский.