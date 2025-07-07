Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 18:11

Суд озвучил решение по делу экс-заместителя главы Генштаба ВС России

Экс-заместитель главы Генштаба ВС России Арсланов получил 17 лет колонии

Халил Арсланов Халил Арсланов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, передает ТАСС. Такой вердикт был вынесен Гарнизонным военным судом по делу о взятке и мошенничестве.

Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в решении суда.

Ранее бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режим. Такой вердикт был вынесен Московским городским судом по делу о растрате средств при приобретении паромов для Керченской переправы. Также известно о выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, экс-замминистра обязан уплатить штраф в размере 100 млн рублей.

Генштаб ВС РФ
уголовные дела
суды
мошенничество
взятки
коррупция
Халил Арсланов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.