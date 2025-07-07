Суд озвучил решение по делу экс-заместителя главы Генштаба ВС России

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов получил уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, передает ТАСС. Такой вердикт был вынесен Гарнизонным военным судом по делу о взятке и мошенничестве.

Суд признал виновным Арсланова Х. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в решении суда.

Ранее бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режим. Такой вердикт был вынесен Московским городским судом по делу о растрате средств при приобретении паромов для Керченской переправы. Также известно о выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, экс-замминистра обязан уплатить штраф в размере 100 млн рублей.