Дело о крупной афере с землями Минобороны дошло до суда Суд рассмотрит дело об афере с землями Минобороны в Подмосковье

В 235-й гарнизонный военный суд направили уголовное дело против пяти фигурантов крупной аферы с землями Минобороны в Новой Москве и Подмосковье, сообщает «Коммерсант». Среди обвиняемых — экс-старший помощник московского городского военного прокурора по безопасности Игорь Почапский.

По версии следствия, в 2011–2019 годах группа похитила более 45 га военных земель стоимостью почти 940 млн рублей, включая часть полигона в Алабино, где проходят репетиции парадов Победы и подготовка бойцов для СВО. Участники аферы — бывшие руководители садовых товариществ и чиновники — оформляли участки на родственников, в том числе за рубежом (в Черногории), а также приобретали премиальные автомобили. Большую часть земель уже успели продать. Обвинения подсудимым включают мошенничество в особо крупном размере, подделку документов и дачу взятки. Похищенные земли и активы арестованы.

Ранее стало известно, что бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин, проходящий обвиняемым по делу о хищении земель Министерства обороны РФ, получил условный срок. Ему также предписали частично возместить материальный ущерб.