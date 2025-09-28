В Молдавии раскрыли возможную инсценировку угроз выборов Политолог Шаповалов: угрозы минирований на выборах в Молдавии могут быть фейком

Сообщения о минировании избирательных участков и объектов инфраструктуры в Молдавии могут быть инсценировкой для давления на результаты парламентских выборов, заявил молдавский историк и политолог Борис Шаповалов. По его словам, все это необходимо для обоснования отмены итогов голосования, если исход окажется неудобным власти, передает РИА Новости.

Нельзя исключить, что это инсценировка спецслужб самой Молдавии. Тем более что подобные вбросы уже звучали на президентских выборах в прошлом году. Но никого так и не нашли и не привлекли к ответственности. Никто этим не занимался, никого не искал и не расследовал, — подчеркнул Шаповалов.

Ранее парламентские выборы в Молдавии были признаны состоявшимися после преодоления порога явки в 33%. Во второй половине дня активность избирателей резко возросла, образовались очереди на участках в Кишиневе, европейских столицах и Москве. Также наблюдались транспортные заторы, связанные с прибытием граждан из Приднестровья.

Вместе с тем в нескольких европейских странах зафиксировали нарушения на выборах в парламент Молдавии. Наблюдателей не допускали на участки в Румынии, Франции, Испании и Германии, а некоторым отказали в аккредитации.