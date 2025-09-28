Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 19:50

В Петербурге школьник загорелся после игры с опасной жидкостью

В Петербурге 12-летний школьник получил ожог во время игры с огнем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Удельном парке Петербурга 12-летний школьник получил ожог правой голени после игры с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 26 сентября, когда один из друзей мальчика пролил на траву легковоспламеняющуюся жидкость, и вещество попало на брюки пострадавшего.

Вечером один из знакомых школьника вылил жидкость для розжига на траву и поджег ее. В этот момент жидкость попала на одежду подростка, после чего огонь перекинулся на его штаны, — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ожог средней степени тяжести. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее в китайской провинции Цзянсу смартфон Xiaomi 13 взорвался в руках трехлетнего мальчика, смотревшего видео. Ребенок получил ожоги пальцев и ног. Производитель начал расследование инцидента.

До этого в Новоуральске отчим облил 15-летнюю падчерицу кипятком из чайника за невымытую посуду во время празднования дня рождения матери. Девочка самостоятельно вызвала скорую. Ее госпитализировали с ожогами 15% лица.

Санкт-Петербург
подростки
поджоги
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.