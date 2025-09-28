В Петербурге школьник загорелся после игры с опасной жидкостью

В Удельном парке Петербурга 12-летний школьник получил ожог правой голени после игры с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 26 сентября, когда один из друзей мальчика пролил на траву легковоспламеняющуюся жидкость, и вещество попало на брюки пострадавшего.

Вечером один из знакомых школьника вылил жидкость для розжига на траву и поджег ее. В этот момент жидкость попала на одежду подростка, после чего огонь перекинулся на его штаны, — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ожог средней степени тяжести. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

