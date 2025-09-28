Стало известно о кадровых чистках в рядах ВСУ

Стало известно о кадровых чистках в рядах ВСУ ТАСС: в 3-м армейском корпусе ВСУ начались кадровые чистки

Кадровые чистки начались в 3-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, первым стало отстранение командира 60-й отдельной механизированной бригады полковника Андрея Бородина с назначением вместо него бывшего бойца полка «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Дмитрия Рогозюка.

Первой ласточкой стал комбриг 60-й ОМБр ВСУ полковник Андрей Бородин, отстраненный за провалы на Рубцовском направлении, — сказал источник.

По данным источника, новый командир бригады Рогозюк характеризуется как выходец из радикальной фанатской среды. В силовых структурах отметили, что эти назначения свидетельствуют о низком профессиональном уровне управления в бригадах корпуса.

Ранее капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России своими успехами в Юнаковке Сумской области дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому. Противник оставлял другие направления ради попыток сдерживания российской армии.