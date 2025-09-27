Появились необычные подробности об устроивших поджог в банке пенсионерах Mash: взорвавшие фейерверк в банке Подольска пенсионеры не были знакомы

Двое пенсионеров, которые по указанию мошенников взорвали коробку с фейерверком в здании банка в подмосковном Подольске, не были знакомы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 74-летний мужчина родом из Коломны, а 73-летняя женщина — из Тульской области.

Поджог банка стал одним из заданий злоумышленников, которые заверили россиян, что те участвуют в «спецоперации по поимке преступников». Мужчина и женщина приехали в Подольск, зашли в здание на улице Кирова и подожгли фитили. Параллельно они находились с мошенниками на видеосвязи и получали инструкции.

На кадрах видно, что прежде чем совершить преступление, пенсионеры дождались прихода инкассаторов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, жертв аферистов задержали.

Ранее в Волгограде жительница Ростова-на-Дону подожгла два автомобиля, будучи убежденной, что участвует в некой специальной операции. До этого 42-летняя женщина перевела мошенникам 2,5 млн рублей. Они предложили ей вернуть деньги в обмен на поджог машины. Дончанка полностью выполнила требования преступников и осознала произошедшее только в полицейском участке.