Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:31

Военэксперт ответил, как Зеленский попытается заручиться поддержкой Трампа

Военэксперт Кнутов: ВСУ попытаются атаковать под Курском ради поддержки США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут вновь попытаться атаковать Курскую область, чтобы заручиться поддержкой США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что украинская армия может предпринять какие-то шаги, чтобы перенести боевые действия на территорию России.

Наступление ВСУ в районе Теткино было достаточно интенсивным. Потом они его приостановили и сейчас, по-видимому, к этой идее снова возвращаются. Вопрос обороны Красноармейска (Покровска) для Украины сейчас, может быть, даже не так важен, как перенос боевых действий на территорию России, с точки зрения последнего заявления [Владимира] Зеленского (президента Украины. ― NEWS.ru), которое он сделал у [Дональда] Трампа (президента США. ― NEWS.ru), что Украина в состоянии освободить свои территории и, соответственно, нужна только активная поддержка США. Чтобы заручиться такой поддержкой, нужны какие-то реальные победы, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что, несмотря на плачевное положение ВСУ под Красноармейском (Покровском), Зеленский продолжит говорить о якобы контроле над городом. Кнутов подчеркнул, что сейчас Украина в первую очередь ставит целью пропагандистский эффект, поэтому возможные попытки ВСУ атаковать Курскую область реальны.

Что касается обороны Красноармейска (Покровска), по-видимому, будут снимать еще где-то резервы. На сегодняшний день ситуация с резервами очень сложная, и многие участки удерживаются только за счет дронов. Но дронами на 100% обеспечить оборону невозможно. В любом случае там городская застройка, поэтому наши попытаются удержать позиции. Если я не ошибаюсь, в Красноармейск (Покровск) вошли с юга, на южных окраинах наши части уже появились. Освобождать город всегда долго, и, попытавшись перенести боевые действия непосредственно в Курскую область, конечно, Зеленский с пропагандистской точки зрения выигрывает очень много, ― заключил Кнутов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область. По его сведениям, военных направили туда с Покровского направления.

ВСУ
Россия
Украина
Курская область
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.