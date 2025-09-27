Военэксперт ответил, как Зеленский попытается заручиться поддержкой Трампа

Вооруженные силы Украины могут вновь попытаться атаковать Курскую область, чтобы заручиться поддержкой США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что украинская армия может предпринять какие-то шаги, чтобы перенести боевые действия на территорию России.

Наступление ВСУ в районе Теткино было достаточно интенсивным. Потом они его приостановили и сейчас, по-видимому, к этой идее снова возвращаются. Вопрос обороны Красноармейска (Покровска) для Украины сейчас, может быть, даже не так важен, как перенос боевых действий на территорию России, с точки зрения последнего заявления [Владимира] Зеленского (президента Украины. ― NEWS.ru), которое он сделал у [Дональда] Трампа (президента США. ― NEWS.ru), что Украина в состоянии освободить свои территории и, соответственно, нужна только активная поддержка США. Чтобы заручиться такой поддержкой, нужны какие-то реальные победы, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что, несмотря на плачевное положение ВСУ под Красноармейском (Покровском), Зеленский продолжит говорить о якобы контроле над городом. Кнутов подчеркнул, что сейчас Украина в первую очередь ставит целью пропагандистский эффект, поэтому возможные попытки ВСУ атаковать Курскую область реальны.

Что касается обороны Красноармейска (Покровска), по-видимому, будут снимать еще где-то резервы. На сегодняшний день ситуация с резервами очень сложная, и многие участки удерживаются только за счет дронов. Но дронами на 100% обеспечить оборону невозможно. В любом случае там городская застройка, поэтому наши попытаются удержать позиции. Если я не ошибаюсь, в Красноармейск (Покровск) вошли с юга, на южных окраинах наши части уже появились. Освобождать город всегда долго, и, попытавшись перенести боевые действия непосредственно в Курскую область, конечно, Зеленский с пропагандистской точки зрения выигрывает очень много, ― заключил Кнутов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ перебрасывает подразделения 68-й отдельной егерской бригады в Сумскую область. По его сведениям, военных направили туда с Покровского направления.