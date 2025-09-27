Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 19:25

Лавров напомнил ООН, с кем Россия состояла в боевом братстве против нацизма

Лавров заявил, что Россия и Китай свято чтят память о братской борьбе с нацизмом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия свято чтит память о боевом братстве с союзниками, вставшими на сторону правды в борьбе с германским нацизмом и японским милитаризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Таким образом он напомнил о парадах в Москве и Пекине 9 мая и 3 сентября в честь ознаменования решающего вклада СССР и Китая в Победу. Выступление министра транслируется на сайте ООН.

Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла, — подчеркнул министр.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал публикацию новых учебников истории Молдавии преступлением, оправдывающим фашизм. Дипломат подчеркнул, что общество должно единым фронтом выступить против ревизии истории и героизации нацистских преступников. Он связал появление таких учебников с актами вандализма вроде свастик на мемориалах.

Мосгорсуд до этого заочно приговорил директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову к 10 годам колонии за реабилитацию нацизма. Ее также признали виновной в распространении фейков о российской армии.

