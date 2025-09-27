«Решительный отпор»: Россия дала Западу один совет, чтобы избежать проблем

Любая агрессия, направленная против России, получит отпор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал НАТО и Евросоюз серьезно отнестись к этим заявлениям.

Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории, — сказал Лавров.

Ранее военный эксперт Александр Собянин заявил, что при нынешнем курсе НАТО и некоторых его членов, включая Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, конфликт Альянса с Россией практически неизбежен. По его словам, одним из основных театров военных действий может стать регион Балтийский регион.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.