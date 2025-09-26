«Только попробуй выйти»: перехвачены переговоры ВСУ с командованием

Российские разведчики группировки войск «Запад» перехватили радиопереговоры ВСУ, сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале. На запись попал момент, как один из украинских командиров пообещал атаковать своих бойцов FPV-дронами в случае отступления.

На записи слышно, как боец с позывным Купер пытается убедить командира с позывным Торонто, чтобы тот дал разрешение на отступление. Боец жалуется, что у него большое количество погибших и раненых, а также кончился боекомплект, в связи с чем его подразделение не может удерживать позиции.

Приказа отходить не было. <…> Если ты отойдешь сейчас, я тебя [уничтожу] эфпэвэшками сам. <…> Ты меня понял? Два экипажа беспилотов тебе навалят, только попробуй выйти, — ответил ему Торонто.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ запрещало отступать и перегруппировываться военным, обороняющим позиции возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По информации источников, украинское военное руководство требовало удерживать позиции под натиском российских войск.