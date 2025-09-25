Командование Вооруженных сил Украины запрещало отступать и перегруппировываться военным, обороняющим позиции возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, украинское военное руководство требовало удерживать позиции под натиском российских войск.

С украинской стороны поступает разрозненная информация, что командование запретило отход и перегруппировку, требуя удерживать позиции перед наступлением российских войск, — поделился собеседник агентства.

Источник отметил, что командование пыталось стабилизировать фронт на этом участке и посылало резервы к позициям, однако все три попытки обернулись крахом. Подкрепление понесло колоссальные потери и отступило.

Ранее Минобороны России сообщило о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков. В министерстве отметили, что за сутки в данном районе освобождено свыше 5100 квадратных метров территории.