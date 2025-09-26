Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:59

В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес России

Песков: Зеленский сыплет угрозами, потому что все его мысли только о конфликте

Все мысли киевского руководства о конфликте, а не о мире, потому президент Украины Владимир Зеленский «сыплет угрозами направо-налево», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал совет украинского лидера в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что они знают местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

Он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно и, наверно, лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Зеленский угрозами в адрес России пытается убедить западных спонсоров в своей военной компетентности, в то время как реальное положение на фронтах продолжает ухудшаться. Он также добавил, что Зеленский пытается показать себя хорошим воякой перед «кормильцами» при помощи угроз в адрес России.

Ранее на угрозы Зеленского отвечал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, пригрозившему России применением дальнобойного американского оружия президенту Украины следует знать о том, что Москва может ответить так, что его не спасет бомбоубежище. Он добавил, что также об этом не стоит забывать властям США.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Киев
Владимир Зеленский
угрозы
