26 сентября 2025 в 14:15

Песков раскрыл, когда можно запустить оставшуюся нитку «Северного потока»

Песков: оставшуюся нитку «Северного потока» можно запустить хоть сейчас

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оставшуюся после диверсии нитку «Северного потока» можно запустить хоть сейчас, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, часть трубопровода сохранилась для подачи топлива.

Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду фактически, — подчеркнул представитель Кремля.

В сентябре 2022 года на газопроводе были зафиксированы разрушения. «Северный поток» так и не был введен в эксплуатацию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что у Москвы нет сомнений в причастности США к подрыву газопровода. Генпрокуратура в этой связи инициировала возбуждение дела о международном терроризме.

Позднее Песков подтвердил, что взорванные трубопроводы «Северных потоков» можно починить. Пресс-секретарь главы государства добавил, что со временем эта инфраструктура приходит в негодность.

Песков также указал, что подрывы газопроводов в 2022 году были совершены с ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена. Представитель Кремля убежден, что диверсии по указке Вашингтона устраивали Киев.

