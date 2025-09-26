Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 14:01

Песков указал на след Байдена в диверсиях против «Северных потоков»

Песков: подрыв «Северных потоков» осуществлялся с ведома администрации Байдена

Подрывы «Северных потоков» в 2022 году были совершены с ведома администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, диверсии по указке Вашингтона осуществлял Киев.

Кто потворствовал этому? Очевидно, что без ведома администрации президента [Джо] Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны, — подчеркнул Песков.

Ранее лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен заявил, что вероятными заказчиками диверсий на российских газопроводах являются Великобритания, США и Норвегия. По его словам, именно эти страны извлекли наибольшую выгоду из сложившейся ситуации — начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

Также депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечал, что следствие в Евросоюзе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» похоже на фарс. В годовщину диверсии политик отметил, что с подрыва прошло уже три года, а виновных так и не нашли. Депутат напомнил, что «варварский межгосударственный теракт» нанес как экономический, так и экологический ущерб.

