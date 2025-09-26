Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Кремле оценили возможность восстановления «Северных потоков»

Песков: взорванные трубопроводы «Северных потоков» можно починить

Дмитрий Песков

Взорванные трубопроводы «Северных потоков» можно починить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Но, по его словам, которые приводит ТАСС, со временем эта инфраструктура приходит в негодность.

Возможно наверняка починить и взорванные нитки, — сказал Песков.

Ранее лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен заявил, что Германии наиболее выгодно запустить уцелевший трубопровод «Северный поток — 2» вместо оплаты дорогого газа из США. По его мнению, возобновление работы «СП-2» позволило бы ФРГ снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе. Наряду с этим политик заявил, что наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северный поток» являются Великобритания, США и Норвегия.

До этого итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде. Мужчина был задержан в прошлом месяце недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Его имя не раскрывается.

