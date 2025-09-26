Взорванные трубопроводы «Северных потоков» можно починить, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Но, по его словам, которые приводит ТАСС, со временем эта инфраструктура приходит в негодность.

Возможно наверняка починить и взорванные нитки, — сказал Песков.

Ранее лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен заявил, что Германии наиболее выгодно запустить уцелевший трубопровод «Северный поток — 2» вместо оплаты дорогого газа из США. По его мнению, возобновление работы «СП-2» позволило бы ФРГ снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе. Наряду с этим политик заявил, что наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северный поток» являются Великобритания, США и Норвегия.

До этого итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде. Мужчина был задержан в прошлом месяце недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Его имя не раскрывается.