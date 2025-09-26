В Британии предложили ФРГ наиболее выгодное решение по «Северным потокам» Политик Кертен: Германия может запустить уцелевший «Северный поток — 2»

Германии наиболее выгодно запустить уцелевший трубопровод «Северный поток — 2» вместо оплаты дорогого газа из США, заявил РИА Новости лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен. По его мнению, возобновление работы «СП-2» позволило бы ФРГ снова торговать с Россией на взаимовыгодной основе.

Они платят за свою энергию в несколько раз больше, чем заплатили бы, если бы <…> открыли уцелевший трубопровод «Северный поток — 2», — сказал Кертен.

Ранее британский политик заявил, что наиболее вероятными заказчиками теракта на газопроводах «Северный поток» являются Великобритания, США и Норвегия. Он считает, что именно они извлекли наибольшую выгоду из сложившейся ситуации — начали продавать Европе газ по завышенным ценам.

До этого итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде. Мужчина был задержан в прошлом месяце недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Его имя не раскрывается.