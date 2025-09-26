Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 15:04

Сладость с кислинкой: готовим тушеный перец с помидорами и маслинами

Сладость с кислинкой: готовим тушеный перец с помидорами и маслинами Сладость с кислинкой: готовим тушеный перец с помидорами и маслинами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Получается великолепное блюдо на обед или ужин. Ингредиенты: болгарский перец — 6-7 шт., помидоры мясистые — 4 шт., лук репчатый — 2 головки, 3-4 чесночных зубчика, маслины без косточек — 100 г, масло оливковое — 60 мл, паста томатная — 15 г, сахар-песок — 5 г, орегано сушеный — 5 г, базилик свежий — 10 г, соль, перец — по вкусу, сок лимона — 15 мл.

Тушеные перцы готовятся так: пассеруем полукольца лука на сковороде, добавляем измельченный чеснок, очищенные от семян полоски перца и тушим около 8 минут. Не забываем помешивать.

Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Положите помидоры, сахар, орегано. Тушите под крышкой 23 минуты на среднем огне. За 5 минут до готовности добавьте маслины и лимонный сок. Прогрейте 3 минуты.

NEWS.ru также публиковал рецепт насыпного пирога с вареньем.

общество
кулинария
рецепты
перцы
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.