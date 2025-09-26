Сладость с кислинкой: готовим тушеный перец с помидорами и маслинами

Получается великолепное блюдо на обед или ужин. Ингредиенты: болгарский перец — 6-7 шт., помидоры мясистые — 4 шт., лук репчатый — 2 головки, 3-4 чесночных зубчика, маслины без косточек — 100 г, масло оливковое — 60 мл, паста томатная — 15 г, сахар-песок — 5 г, орегано сушеный — 5 г, базилик свежий — 10 г, соль, перец — по вкусу, сок лимона — 15 мл.

Тушеные перцы готовятся так: пассеруем полукольца лука на сковороде, добавляем измельченный чеснок, очищенные от семян полоски перца и тушим около 8 минут. Не забываем помешивать.

Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Положите помидоры, сахар, орегано. Тушите под крышкой 23 минуты на среднем огне. За 5 минут до готовности добавьте маслины и лимонный сок. Прогрейте 3 минуты.

