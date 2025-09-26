Сбежавший с Украины боец Рындовский рассказал, как его приняли в России Сбежавший с Украины боец Рындовский заявил о теплом приеме в России

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что его тепло приняли в России. Он отметил, что главной проблемой стал съем жилья.

Встретили очень тепло. Я очень благодарен всем, кто помогал мне. Я бы не хотел выделять кого-то конкретно. Эти люди не хотели бы пиара, предпочтут остаться в тени. Им большое спасибо. При всех трудностях для украинцев, особенно в плане жилья, мне дали крышу над головой. Это самое главное. Я пытался найти вариант с арендой квартиры, и, конечно, люди не хотят сдавать иностранным гражданам. Это не касается конкретно украинцев, а в целом иностранцев. Я так понимаю, это связано именно с регистрацией, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о пытках киевскими силовиками в марте 2022 года. Боец отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было.

До этого Рындовский связал похищение на Украине со своей позицией. С начала СВО спортсмен говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами.