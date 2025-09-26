Нарколог Шуров раскрыл, как обезопаситься от отравления алкоголем Нарколог Шуров: чтобы не отравиться алкоголем, нельзя покупать его у таксистов

Если человек не хочет умереть от отравления алкоголем, ему не стоит покупать спиртное у таксистов, рассказал NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, в маленьких городах они часто распространяют «паленку». Он посоветовал также не приобретать напитки через интернет.

Не стоит покупать «паленку» у таксистов. В маленьких городах, где заработка мало, они часто ее распространяют. Не стоит делать покупки через интернет и в подозрительных «разливайках», — посоветовал эксперт.

По его словам, если алкоголь распространяется через привычные каналы продажи, например магазины, он проходит контроль. И даже в таком случае отравления возможны, хоть и маловероятны. Для алкоголиков главное — низкая цена спирта, потому партию «паленки» они скупают за копейки.

Ранее сообщалось, что задержанный за продажу суррогата 78-летний пенсионер из Ленобласти уже был судим за незаконный оборот алкоголя. На судебное заседание он не явился потому, что отравился собственным товаром.