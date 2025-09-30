Нарколог раскрыл, в каком месяце россияне пьют больше всего Нарколог Шуров: россияне больше всего пьют в октябре, ноябре и январе

Количество пьющих россиян растет с ноября по январь, рассказал в беседе с NEWS.ru нарколог, психиатр Василий Шуров. По его словам, женщины при этом подвержены этому меньше.

Как правило, из 10 мужчин старше 25 лет один уже алкоголик и трое — в группе риска. В октябре и ноябре это число может начать увеличиваться, особенно возрастает в январе. Помочь может прием антидепрессантов, иногда — прием специальных препаратов для лечения алкогольной зависимости. Женщины подвержены этому в меньшей степени, — сказал врач.

По его словам, алкоголь — не лекарство от подавленного настроения. Он признал, что на время действительно может полегчать, но это иллюзия, поскольку спирт отравляет мозг.

Состояние опьянения даст иллюзию, что тебе полегче, но на завтра будет вдвое тяжелее. Потому что мало того что депрессия, еще и мозг будет отравлен, — пояснил Шуров.

