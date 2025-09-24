«Долго не протянет»: работодателям назвали риски сверхнагрузки сотрудников

Чрезмерные нагрузки на работе могут стать причиной нервного срыва, заявила NEWS.ru коуч кандидат наук Дарья Носова. По ее словам, избыточное напряжение может не только нарушить сон человека, но и снизить его концентрацию.

Психика — это не монолит. У нас есть разные части личности. Одна радостно соглашается: «Я справлюсь, меня заметят!» Другая устало шепчет: «Я больше не тяну». Когда мы слышим только первую, вторая накапливает напряжение и однажды «рвет проводку». Отсюда — хронический стресс, раздражение, бессонница и, в итоге, выгорание. Это не про слабость, а про ресурс. Лошадь можно заставить бежать быстрее, но долго она так не протянет. Человек — тоже, — пояснила Носова.

Специалист подчеркнула, что работник в данном случае подвержен множеству рисков: постоянная усталость, нервные срывы, снижение внимания, ошибки и профессиональное выгорание. Эти факторы, по ее словам, могут привести к разочарованию и апатии, что нередко заставляет искать новую работу.

Для работодателя последствия еще серьезнее. Снижается качество решений: перегруженный сотрудник работает на автомате, и ошибки становятся системными. Растет текучка: специалисты уходят, а вместе с ними — опыт, связи и доверие клиентов. Репутационные потери: команда видит, что повышают обязанностями, а не деньгами, и доверие к руководству рушится, — заключила коуч.

Ранее психиатр Мария Касперович заявила, что нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность и постоянная усталость могут быть признаками нервного срыва. По словам специалиста, повышенная тревожность истощает силы человека.