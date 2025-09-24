Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:30

«Долго не протянет»: работодателям назвали риски сверхнагрузки сотрудников

Коуч Носова: чрезмерная нагрузка на работе грозит нервным срывом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерные нагрузки на работе могут стать причиной нервного срыва, заявила NEWS.ru коуч кандидат наук Дарья Носова. По ее словам, избыточное напряжение может не только нарушить сон человека, но и снизить его концентрацию.

Психика — это не монолит. У нас есть разные части личности. Одна радостно соглашается: «Я справлюсь, меня заметят!» Другая устало шепчет: «Я больше не тяну». Когда мы слышим только первую, вторая накапливает напряжение и однажды «рвет проводку». Отсюда — хронический стресс, раздражение, бессонница и, в итоге, выгорание. Это не про слабость, а про ресурс. Лошадь можно заставить бежать быстрее, но долго она так не протянет. Человек — тоже, — пояснила Носова.

Специалист подчеркнула, что работник в данном случае подвержен множеству рисков: постоянная усталость, нервные срывы, снижение внимания, ошибки и профессиональное выгорание. Эти факторы, по ее словам, могут привести к разочарованию и апатии, что нередко заставляет искать новую работу.

Для работодателя последствия еще серьезнее. Снижается качество решений: перегруженный сотрудник работает на автомате, и ошибки становятся системными. Растет текучка: специалисты уходят, а вместе с ними — опыт, связи и доверие клиентов. Репутационные потери: команда видит, что повышают обязанностями, а не деньгами, и доверие к руководству рушится, — заключила коуч.

Ранее психиатр Мария Касперович заявила, что нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность и постоянная усталость могут быть признаками нервного срыва. По словам специалиста, повышенная тревожность истощает силы человека.

здоровье
работа
психиатры
сотрудники
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
