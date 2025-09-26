Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 16:45

В МАГАТЭ оценили уровень ядерной угрозы

Гросси: перспектива ядерной войны между Индией и Пакистаном немыслима

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Перспектива ядерного конфликта между Индией и Пакистаном является немыслимой, заявил NEWS.ru глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На полях Глобального атомного форума он высказался о вероятности войны с применением атомных разработок. По словам Гросси, этот вопрос ему задают в разных странах.

Уже достаточно ядерного оружия, больше не нужно. Мы должны работать над стабилизацией ситуации. Как пациента в больнице — сначала стабилизируют, затем лечат. Сначала стабилизация количества, потом сокращение. Так я вижу нынешнюю ситуацию в мире, — подчеркнул глава международного агентства.

Гросси также оценил встречу с Путиным, назвав ее очень интересной и необходимой. Глава МАГАТЭ отметил, что Россия является мировым лидером в области атомной энергии. Он похвалил Росатом за то, что госкорпорация экспортирует больше реакторов, чем кто-либо. Гросси назвал компанию номером один в ядерной сфере. Глава МАГАТЭ уточнил, что обсуждал с Путиным Иран, Ближний Восток и ситуацию на Украине.

Это была уникальная встреча для меня, я многое вынес из нее, и я был рад получить возможность донести до него те вещи, которые, на мой взгляд, могут быть полезны для него в работе лидера России, — заключил Гросси.

Глава МАГАТЭ встретился с Путиным в Кремле в ночь с 25 на 26 сентября. В беседе также участвовали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель кабинета Гросси Яцек Анджей Былица.

Рафаэль Гросси
МАГАТЭ
ядерное оружие
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.