В МАГАТЭ оценили уровень ядерной угрозы

Перспектива ядерного конфликта между Индией и Пакистаном является немыслимой, заявил NEWS.ru глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На полях Глобального атомного форума он высказался о вероятности войны с применением атомных разработок. По словам Гросси, этот вопрос ему задают в разных странах.

Уже достаточно ядерного оружия, больше не нужно. Мы должны работать над стабилизацией ситуации. Как пациента в больнице — сначала стабилизируют, затем лечат. Сначала стабилизация количества, потом сокращение. Так я вижу нынешнюю ситуацию в мире, — подчеркнул глава международного агентства.

Гросси также оценил встречу с Путиным, назвав ее очень интересной и необходимой. Глава МАГАТЭ отметил, что Россия является мировым лидером в области атомной энергии. Он похвалил Росатом за то, что госкорпорация экспортирует больше реакторов, чем кто-либо. Гросси назвал компанию номером один в ядерной сфере. Глава МАГАТЭ уточнил, что обсуждал с Путиным Иран, Ближний Восток и ситуацию на Украине.

Это была уникальная встреча для меня, я многое вынес из нее, и я был рад получить возможность донести до него те вещи, которые, на мой взгляд, могут быть полезны для него в работе лидера России, — заключил Гросси.

Глава МАГАТЭ встретился с Путиным в Кремле в ночь с 25 на 26 сентября. В беседе также участвовали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и руководитель кабинета Гросси Яцек Анджей Былица.