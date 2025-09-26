Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 01:16

Путин и глава МАГАТЭ встретились в Кремле

Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин принял в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает пресс-служба Кремля. Там уточнили, что во встрече также приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель кабинета генерального директора Международного агентства по атомной энергии Яцек Анджей Былица.

Россия в лице «Росатома» играет ведущую роль во многих странах, и многие страны заинтересованы в сотрудничестве с «Росатомом», мы видим это сегодня: это страны Азии, Африки. Сейчас действительно очень важный момент, — отметил Гросси.

Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси пытается заручиться поддержкой США для избрания на пост генсека ООН. Журналисты утверждают, что эту информацию им подтвердили 10 чиновников из МАГАТЭ. Согласно их сведениям, Гросси пытается наладить связь с американским президентом Дональдом Трампом.

Тем временем глава Белоруссии Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме рассказал, что Владимир Путин не станет возражать против главы МАГАТЭ Гросси в качестве генсека ООН. Так лидер республики прокомментировал назначение руководителя международной организации на этот пост.

МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Владимир Путин
Кремль
