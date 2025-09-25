Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:57

Лукашенко объяснил позицию Путина по назначению Гросси генсеком ООН

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не станет возражать против главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве генсека ООН, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме. Так лидер республики прокомментировал назначение руководителя международной организации на этот пост.

Владимир Владимирович сказал, что, если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать?подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что глава МАГАТЭ никогда не подставлял республику и россиян, не заставлял их оправдываться. Лукашенко обратил внимание на то, какой искренний и порядочный человек Гросси.

Ранее глава Белоруссии отметил, что Россия сделала его страну по-настоящему ядерным государством. В рамках форума Лукашенко указал, что Путин готов помогать строить станции не только в республике, но и на мировой арене.

Белорусский лидер 24 сентября перечислил главные «косяки» правительства своей страны. Лукашенко нашел промахи в сельском хозяйстве и промышленности.

