Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал премьер-министру страны Александру Турчину на «косяки правительства», сообщает близкий к окружению главы республики Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко отметил, что ВВП составляет 101,6%, однако главные отрасли отстают.

Перед разговором с вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП 101,6%, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет — я вам поручил заняться непосредственно промышленностью, — возмутился он.

По словам президента, в Белоруссии наблюдается небольшое, но отставание по сельскому хозяйству и промышленности. Лукашенко подчеркнул, что правительству нужно организовывать, напрягать и продавать.

Ранее белорусский лидер поручил по-военному подойти к проблеме картофеля и сохранить урожай в надлежащем виде. Глава Гродненской области Юрий Караев сообщал, что регион собрал корнеплодов меньше, чем обычно.

Лукашенко признавался, что был бы рад, если бы нашлась женщина, которая смогла бы возглавить республику в данный момент. Президент Белоруссии добавил, что это «не женская» работа.