Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:36

Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии

Лукашенко указал премьеру Белоруссии Турчину на ошибки правительства республики

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/ Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал премьер-министру страны Александру Турчину на «косяки правительства», сообщает близкий к окружению главы республики Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко отметил, что ВВП составляет 101,6%, однако главные отрасли отстают.

Перед разговором с вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП 101,6%, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет — я вам поручил заняться непосредственно промышленностью, — возмутился он.

По словам президента, в Белоруссии наблюдается небольшое, но отставание по сельскому хозяйству и промышленности. Лукашенко подчеркнул, что правительству нужно организовывать, напрягать и продавать.

Ранее белорусский лидер поручил по-военному подойти к проблеме картофеля и сохранить урожай в надлежащем виде. Глава Гродненской области Юрий Караев сообщал, что регион собрал корнеплодов меньше, чем обычно.

Лукашенко признавался, что был бы рад, если бы нашлась женщина, которая смогла бы возглавить республику в данный момент. Президент Белоруссии добавил, что это «не женская» работа.

Александр Лукашенко
Белоруссия
правительства
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
«Проявление сумасшествия»: кинокритик о запрете комедии Гайдая в Молдавии
Трамп сделал неожиданное признание по Украине и огорчился
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.