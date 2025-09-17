Лукашенко заговорил о женщине-президенте для Белоруссии Лукашенко заявил, что хотел бы видеть президентом Белоруссии женщину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был бы рад, если бы нашлась женщина, которая могла бы возглавить республику в данный момент. Однако, добавил он, «это не женская сейчас работа, это тяжелейший труд», передает БелТА.

Я вообще женщин уважаю безмерно и был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом, — подчеркнул президент.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия оказалась в сложной ситуации и стране нужен «крепкий мужик, понюхавший пороха». По его словам, это его личная позиция, несмотря на безмерное уважение к женщинам, которых он назвал «образцом, созданным природой».

Тем не менее я полагаю, что нельзя ее на эту «горячую сковородку» сегодня бросать, — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко признался, что, как и многие в стране, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском. Однако он подчеркнул, что это не говорит о его плохом отношении ко второму языку. Глава государства также подчеркнул особую важность владения английским языком для современного поколения.