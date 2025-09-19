Лукашенко нашел способ решить проблему с картофелем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по-военному подойти к проблеме картофеля, урожай нужно сохранить в надлежащем виде, сообщает БелТА. По словам главы Гродненской области Юрия Караева, регион собрал урожай ниже обычного уровня.

Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем. <…> Это по-военному надо делать, — сказал Лукашенко.

Ранее президент посоветовал руководителям районов в связи с непростыми погодными условиями высаживать картофель, чтобы не знать проблем. По его словам, заморозки, которые были в конце апреля — начале мая, «свое грязное дело сделали», нанеся ущерб посевам.

В августе исполнительный директор Союза участников рынка овощей Алексей Красильников в беседе с NEWS.ru заявил, что резкое сокращение импорта картофеля в Россию напрямую связано с началом массовой уборки отечественного урожая, что делает зарубежные поставки экономически нецелесообразными. По его словам, внутреннее производство полностью закрывает потребности рынка, а это приводит к естественному снижению объемов ввоза в данный период.