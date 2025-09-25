Лукашенко раскрыл, кто сделал Белоруссию по-настоящему ядерной

Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством, заявил президент республики Александр Лукашенко во время выступления на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. По словам главы государства, лидер РФ Владимир Путин готов помогать строить станции не только в Белоруссии, но и на международной арене.

Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку. Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире наступил новый технологический уклад. По словам главы государства, РФ уже создает дата-центры на своих атомных электростанциях. Также, как отметил президент, все больше сторон видят в мирном атоме возможности для долгосрочного ускоренного развития.

Также журналисты заглянули внутрь лимузина «Аурус», подготовленного для президента Белоруссии. На фотографиях был запечатлен вид с пассажирского места. Сообщалось, что белорусский лидер отправился с рабочим визитом в Москву 25 сентября и примет участие в Глобальном атомном форуме.