26 сентября 2025 в 16:45

«Атомный ренессанс»: депутат рассказал о создаваемом в РФ вечном двигателе

Депутат Станкевич: РФ создаст почти вечный двигатель по выработке электричества

Юрий Станкевич Юрий Станкевич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Создание ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ) предоставит России практически вечный двигатель по выработке электричества, заявил в разговоре с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, это особенно важно в условиях растущего энергопотребления.

Мир сегодня переживает атомный ренессанс. Те страны, которые первыми обеспечат внедрение прорывных технологий в атомной энергетике, по сути, обретут вечный двигатель для выработки электроэнергии, — заметил парламентарий.

Сегодня в России каждый пятый киловатт электроэнергии вырабатывается на АЭС, а в ближайшие 15 лет эта доля возрастет до 25%, говорит Станкевич. В перспективе эта цифра может удвоиться. От внедрения новых технологий зависит способность страны обеспечить потребности промышленности и домохозяйств в электроэнергии, считает депутат.

Сегодня только две страны в мире — Россия и Китай — близки к созданию технологии замкнутого ядерного цикла. <...> В случае успеха атомная энергетика станет по-настоящему возобновляемой, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Ранее член общественного совета Росатома Альберт Васильев заявил, что ЗТЦ в перспективе позволит России избавиться от захоронений радиоактивных отходов за счет повторного использования изотопа уран-238. По его мнению, технология переработки ядерного топлива в РФ отлажена лучше, чем где бы то ни было в мире.

