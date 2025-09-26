Стало известно, как Россия сможет избавиться от радиоактивных захоронений

Создание ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ), анонсированной Владимиром Путиным, позволит России избавиться от захоронений радиоактивных отходов, заявил в разговоре с NEWS.ru член общественного совета Росатома Альберт Васильев. По его словам, реализуемая в Томской области технология даст возможность повторно использовать изотоп уран-238 из отработавшего топлива АЭС.

Это будущее! <...> В результате мы сможем постепенно сжечь весь 238-й. Из отработавшего топлива мы вынимаем остатки урана-235 и образовавшегося плутония, добавляем уран-238 — и получаем новое топливо, — объяснил физик.

Он добавил, что процесс переработки ядерного топлива в России отлажен лучше, чем где бы то ни было в мире. Он добавил, что это позволяет получить не только новое топливо: из отработавших компонентов нарабатывается большое количество полезной платины.

25 сентября президент РФ, выступая на форуме в рамках Мировой атомной недели, заявил, что к 2030 году Россия запустит первую в мире замкнутую ядерную энергосистему. Глава государства пояснил, что это позволит решить проблемы накопления радиоактивных отходов и обеспеченности ураном.