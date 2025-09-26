Раскрыто, что грозит фон дер Ляйен за исчезнувшую переписку с Макроном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен избежит уголовной ответственности за уничтожение переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, данный скандал является формой давления на председателя ЕК с целью заставить ее выполнять указания.

Я думаю, сама информация о том, что глава ЕК удалила какие-то сообщения, распространяется, чтобы она продолжала выполнять указания сверху. Она марионетка, ее дергают за ниточки. А вот эти скандалы как раз для того, чтобы показать и ей, и остальным, что она под реальным жестким контролем. То есть это такая форма запугивания, которая говорит: «Компромат на тебя есть, и если ты будешь самоуправничать, тебя ожидают серьезные проблемы». Пока же она продолжает выполнять указания, которые на самом деле вредят европейским странам и ее жителям. Ход этому делу не дадут, и она избежит наказания, — высказался Перенджиев.

Он добавил, что в удаленной переписке могли быть вопросы, связанные с экономическим союзом MERCOSUR. По словам политолога, обсуждаемые проекты, возможно, противоречили антикоррупционному законодательству.

Разумеется, слова о том, что глава ЕК удалила переписку, потому что ей не хватило памяти на телефоне, смехотворны. Раз удалила, значит, там было что-то, что в широких кругах и правоохранительных органах не должны были услышать. Например, как сделка MERCOSUR будет заключаться, как заработать побольше денег, как представить ее общественности, чтобы это не вызвало критику. Вообще, я хочу сказать, что Урсула фон дер Ляйен на своей должности в первую очередь делает деньги, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что эксперты не верят в объяснения фон дер Ляйен о причине удаления переписки с Макроном. Она заявила, что хотела освободить место в памяти телефона. Многие считают эти оправдания маловероятными.