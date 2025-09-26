Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:44

Глава МАГАТЭ отреагировал на удары ВСУ по Курской и Смоленской АЭС

Гросси заявил о недопустимости ударов по АЭС вне зависимости от государства

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Софья Сандурская/РИА Новости

Удары по атомным электростанциям недопустимы вне зависимости от государства, на территории которого они расположены, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире телеканала «Россия 24». Так он ответил на вопрос об обстрелах ВСУ Курской и Смоленской АЭС.

Не должно быть ситуаций, когда по АЭС наносятся удары, — неважно, на территории какого государства они находятся, — отметил Гросси.

До этого замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что любые атомные электростанции не должны подвергаться обстрелам во время военных действий. По его словам, такие атаки могут привести к повреждению топлива. Так он прокомментировал попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС-2 с помощью беспилотника.

Ранее Росэнергоатом сообщал, что боевой беспилотник ВСУ был подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 в ночь с 25 на 26 сентября. В организации отметили, что станция работает в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, а на месте падения действуют правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков.

