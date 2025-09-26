Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:30

В МАГАТЭ отреагировали на попытку ВСУ ударить по Курской АЭС-2

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: любые АЭС не должны подвергаться обстрелам

Курская атомная электростанция Курская атомная электростанция Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Любые атомные электростанции не должны подвергаться обстрелам во время военных действий, заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков, комментируя попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС-2 с помощью беспилотника. По его словам, которые приводит РИА Новости, атаки могут привести к повреждению топлива.

Любая АЭС, где бы она ни находилась, не должна подвергаться бомбардировке, обстрелу и военным действиям. Иначе топливо можно разрушить. Нельзя бомбить и обстреливать АЭС БПЛА или ракетами, — подчеркнул Чудаков.

Ранее Росэнергоатом сообщал, что боевой беспилотник ВСУ был подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2 в ночь с 25 на 26 сентября. В организации отметили, что станция работает в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет, а на месте падения работают правоохранительные органы. Происшествие не повлияло на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков.

До этого стало известно, что радиационный фон на Курской АЭС не превышает нормальных значений после попытки атаки ВСУ. При этом энергоблоки № 1 и № 2 работают в режиме «без генерации», а энергоблоки № 3 и № 4 функционируют на мощностях, установленных диспетчерским графиком.

