«Мы все молились»: звезды и политики скорбят в связи со смертью Кеосаяна

Смерть режиссера Тиграна Кеосаяна, который ушел из жизни, не приходя в сознание, стала настоящим ударом не только для его поклонников, но и для многих знаменитостей и деятелей культуры. Всего за несколько часов после новости о его кончине интернет и СМИ буквально взорвались множеством скорбных откровений. Выразить соболезнования поспешили и представители власти. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Как друзья и близкие прокомментировали смерть Кеосаяна

Одной из первых высказалась бывшая жена режиссера актриса Алена Хмельницкая. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что сама лишь недавно узнала о кончине экс-супруга и пока не готова говорить об этом подробно. При разговоре артистке было сложно сдерживать чувства и эмоции.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», — высказалась Хмельницкая.

Певец Игорь Саруханов долгие годы дружил с Кеосаяном, поэтому новость о смерти режиссера потрясла артиста. Он отметил, что телеведущий был не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком.

«Ушел не просто прекрасный, замечательный человек, режиссер, остроумный, с высоким IQ. Ушел, во-первых, мой друг — Тигран Кеосаян. У нас юность прошла вместе. Я выражаю свои соболезнования семье, детям. Сейчас немножко пытаюсь прийти в себя, потому что я ошарашен», — высказался Саруханов.

Музыкант добавил, что общение с Кеосаяном он особенно ценил, режиссер обладал отличным чувством юмора и острым умом. Они помогали друг другу отвлечься от работы и насущных проблем.

«Мне будет очень сильно его не хватать, потому что, когда наступало время, когда мы могли как-то забыться от работы, то разговаривали и смеялись с ним часами. Он был очень веселым, очень остроумным. Страна потеряла большого и очень сильного человека, мощного, самодостаточного, понимающего каждое слово, которое он произносит. Мне очень жаль, что так вышло», — добавил Саруханов.

Советская и российская артистка Яна Поплавская, в свою очередь, выразила трогательные соболезнования Маргарите Симоньян, которая прожила в законном браке с Кеосаяном более трех лет. Она назвала режиссера своим лучшим другом и напомнила, что врачи — не боги, а «у Бога свой промысел». Журналистке она пожелала здоровья и сил, чтобы справиться с тяжелой болезнью.

Кто из звезд высказался о кончине режиссера

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что смерть Кеосаяна стала большим горем для отечественного кинопроизводства. Он также выразил соболезнования родным и близким режиссера.

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино и для журналистики — он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время», — сказал глава киноконцерна.

Певица Диана Гурцкая рассказала, что Кеосаян с первой встречи поразил ее своей увлеченностью и отношением к делу. По ее словам, беспрецедентная чувственность режиссера помогала ему по жизни. Он мог буквально переживать чужие истории и без потерь воплощать их на экране.

«Кеосаян всегда поражал меня своей увлеченностью и отношением к делу. Он был настоящим профессионалом в рамках работы и чудесно интересным человеком за ее пределами. Он был беспрецедентно чувственным, что помогало ему буквально проживать жизненные истории и переносить их на экран без утраты самого главного. Одной из таких историй стал клип на мою песню „Ты знаешь, мама“, чьи кадры до сих пор остаются одной из нетленных кинолент моей жизни и откликаются теплом в сердцах тысяч людей. Это невосполнимая потеря для каждого из нас. Светлая память», — высказалась Гурцкая.

Советский и российский актер Георгий Мартиросян, в свою очередь, отметил, что Кеосаян был настоящим трудоголиком, чьи работы всегда вызывали искренний интерес. По его словам, режиссер останется в памяти многих навечно.

«Кеосаян был трудоголиком, у него все время возникали какие-то идеи. Все то, что он воплощал, всегда было интересно. [Его уход из жизни] — это, конечно, ужасно. Бедный Тиграша, потому что мы с ним работали не один раз, и он был удивительным человеком. Огромная печаль, к сожалению, не вернули его из комы. Это ужасно для близких, родных и товарищей, которые остаются в этой профессии. Низкий поклон ему за то, что он был и есть в этой жизни. Все то, что он делал, было замечательно и радостно. И спасибо огромное. Вечная память», — высказался Мартиросян.

По словам гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, Кеосаян был талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и надеждой всех вокруг. Режиссер прославился искрометным юмором и неубиваемым оптимизмом.

Что представители власти говорят о Кеосаяне

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что познакомился с режиссером Кеосаяном благодаря его творчеству, в частности через фильм «Заяц над бездной». Парламентарий также выразил соболезнования супруге покойного Симоньян, которая сама борется с серьезным недугом.

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сообщение о смерти Кеосаяна — это тяжелейшая новость для Марго, она сама сейчас борется со страшной болезнью. Тигран давно болел, все переживали из-за этого. Возможно, переживания и ее здоровье пошатнули. Я с ним не был близко знаком, периодически по-доброму стебался. Я очень сочувствую Маргарите. Я познакомился с Тиграном через его творчество. „Заяц над бездной“ — шикарный фильм. Сил и терпения Маргарите», — высказался Милонов.

Депутат Госдумы Елена Драпеко, в свою очередь, заявила, что Кеосаян был для миллионов зрителей важной частью их жизни, настоящим «огнем в каждом доме». Она подчеркнула, что россияне месяцами молились за здоровье режиссера и надеялись на его выздоровление.

«Я, как и все граждане России, знаю Кеосаяна как кинорежиссера, люблю его фильмы, знаю как телеведущего. Он был для нас огнем в каждом доме. Это очень печальное известие. Мы все молились эти месяцы за его здоровье, чтобы он вырвался из лап смерти. Но не получилось. Очень жаль Маргариту [Симоньян]. Мы его будем помнить, он остался в своих фильмах и нашей памяти», — высказалась Драпеко.

