17 октября 2025 в 21:17

Путин поддержал Симоньян после смерти мужа

Владимир Путин и Маргарита Симоньян Владимир Путин и Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 20-летия RT, заявил, что главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян справится со всеми трудностями в ее жизни. Он подчеркнул, что в работе журналистка всегда показывала мужество и стойкость, передает пресс-служба Кремля. Недавно скончался муж Симоньян — режиссер Тигран Кеосаян.

Мы знаем, как вам непросто, через какой период вы проходите. Но в работе вы всегда проявляли мужественную стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас, — сказал Путин.

Ранее Симоньян расплакалась на концерте, посвященном ее покойном мужу. Журналистка не сдержала эмоций во время песни Until Стинга, которую исполнила дочь режиссера Александра Кеосаян. Главред подчеркнула, что «ревет белугой».

До этого журналистка опубликовала видеообращение, посвященное памяти скончавшегося супруга. Симоньян процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки», в которых говорится о том, что она не может без мужа. Она также рассказала о том, как тяжело ей в опустевшем доме.

Маргарита Симоньян
Владимир Путин
поддержка
Тигран Кеосаян
