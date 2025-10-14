Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 01:10

«Реву белугой»: Симоньян расплакалась на посвященном Кеосаяну концерте

Симоньян расплакалась на концерте в честь Кеосаяна

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян расплакалась на концерте, посвященном ее покойном мужу, режиссеру Тиграну Кеосаняну. Журналист не сдержала эмоций во время песни «Until» Стинга, которую исполнила дочь режиссера Александра Кеосаян.

Симоньян вспомнила, что когда-то в начале отношений Кеосаян сравнил их отношения с чувствами, описанными этой песней. В тексте говорится, что порой встречаешь человека, которого словно знал всю свою жизнь, и имеет значение только это, пока вы обнимаетесь.

Эта песня оказалась пророческой. Мы уже почти год не в объятиях друг друга. И я реву белугой, — призналась Маргарита.

На этой же передаче Симоньян заявила, что предчувствовала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Телеведущая отметила, что тогда, на момент съемок, Кеосаян был еще жив. Однако она понимала: мужу вряд ли удастся выкарабкаться.

Ранее Симоньян опубликовала видеообращение, посвященное памяти скончавшегося супруга. Журналистка процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки», в которых говорится о том, что она не может без мужа. Она также рассказала о том, как тяжело ей в опустевшем доме.

