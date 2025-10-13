Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:27

Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню

Симоньян рассказала, что композиция Until была их с Кеосаяном личной песней

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что песня Гордона Самнера Until долгие годы была их личной песней с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. На программе «Квартирник НТВ у Маргулиса», фрагмент которой она опубликовала в своем Telegram-канале, телеведущая призналась, что они полюбили эту композицию в самом начале их знакомства.

Я пытаюсь сказать, что это была наша с Тиграном песня все эти годы. И когда мы только познакомились, буквально только первый или второй раз сели вместе в машину, он сказал: «Ты же понимаешь, что эта песня о нас?» Там есть слова такие, что однажды встречаешь постороннего человека, как вдруг все звуки в мире затихают, и тебе кажется, что ты знал этого человека всю свою жизнь. И имеет значение только это, пока вы в объятиях друг друга. И вы боитесь только той секунды, когда закончится миг объятий. Эта песня оказалась пророческой. Мы очень боялись той секунды, когда закончится этот миг. Мы уже почти год не в объятиях друг друга, поэтому я и реву белугой, — поделилась Симоньян.

На этой же передаче Симоньян рассказала, что предчувствовала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Телеведущая отметила, что тогда, на момент съемок, Кеосаян был еще жив. Однако она понимала: мужу вряд ли удастся выкарабкаться.

