Поплавская выразила соболезнования Симоньян

Советская и российская артистка театра и кино Яна Поплавская выразила трогательные соболезнования Маргарите Симоньян после гибели ее мужа Тиграна Кеосаяна, слова поддержки она разместила в своем Telegram-канале. Поплавская назвала умершего своим лучшим другом и напомнила, что врачи — не боги, а «у Бога свой промысел».

Соболезнования семье, всем близким, его детям! Сил, чтобы пережить эту беду. Именно для семьи это самый сильный удар и самые горькие слезы, — написала Поплавская.

Актриса пожалела детей Кеосаяна, которые теперь будут взрослеть без отца. И пожелала сил и здоровья Симоньян, чтобы преодолеть свою утрату.

Тигран Кеосаян — актер, режиссер, продюсер и телеведущий. Автор и ведущий программы «Международная пилорама». Заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный артист РФ. В декабре 2024 года он был госпитализирован с остановкой сердца, пережил клиническую смерть и впал в кому на девять месяцев. За его жизнь боролись врачи реанимации одной из московских клиник.

Ранее главный редактор RT и супруга умершего Маргарита Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна, который долгое время находился в коме. Ему было 59 лет. Она поблагодарила всех, кто молился о выздоровлении ее супруга.