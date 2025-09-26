Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:05

«Большая потеря для нашего кино»: Шахназаров о смерти Кеосаяна

Шахназаров назвал большой утратой для российского кино смерть Кеосаяна

Тигран Кеосаян, 2018 год Тигран Кеосаян, 2018 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Смерть режиссера Тиграна Кеосаяна стала большим горем для отечественного кинопроизводства, заявил РИА Новости генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Об уходе из жизни Кеосаяна сообщила его супруга и главред RT Маргарита Симоньян.

Это, конечно, большая потеря для нашего кино и для журналистики — он много работал на телевидении. Это очень печально и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время, — отметил глава киноконцерна.

Ранее актриса Яна Поплавская назвала ушедшего из жизни режиссера своим лучшим другом. Артистка пожалела детей Кеосаяна, которые теперь будут взрослеть без отца, и пожелала сил и здоровья Симоньян, чтобы преодолеть свою утрату.

Кеосаян умер в ночь на 26 сентября. В конце декабря 2024 года телеведущий попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. О времени и месте прощания с артистом пока не сообщалось.

